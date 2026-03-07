Marcha del 8M se realizará este domingo desde Plaza Italia en Santiago

Diversas organizaciones feministas convocaron a movilizaciones en distintas ciudades del país en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo.

La convocatoria fue realizada por la Coordinadora Feminista 8M, que informó que se han organizado más de 42 actividades entre el viernes y el lunes en diferentes puntos del país.

En Santiago, la principal marcha se realizará este domingo con inicio en el sector de Metro Baquedano, conocido también como Plaza Italia o Plaza Dignidad, donde las actividades comenzarán a las 10:00 horas.

Según lo programado por las organizaciones convocantes, la movilización iniciará su recorrido a las 11:00 horas, bajo la consigna “ni un paso atrás, cien pasos adelante”.

La vocera del movimiento, Margarita Peña, realizó un llamado a participar a mujeres de distintos ámbitos de la sociedad, incluyendo trabajadoras, estudiantes y pobladoras.

Desde la coordinadora también destacaron que la convocatoria cuenta con el respaldo de diversas organizaciones sociales y feministas, además de una serie de intervenciones y actividades realizadas durante la semana previa a la conmemoración del 8M.

