Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Marcha del 8M se realizará este domingo desde Plaza Italia en Santiago

Marcha del 8M se realizará este domingo desde Plaza Italia en Santiago

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La principal movilización por el 8M en Santiago partirá desde Plaza Italia y recorrerá el centro de la capital. La convocatoria forma parte de una agenda nacional de actividades impulsadas por organizaciones feministas.

Marcha del 8M se realizará este domingo desde Plaza Italia en Santiago
Sábado 7 de marzo de 2026 16:45
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Diversas organizaciones feministas convocaron a movilizaciones en distintas ciudades del país en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo.

La convocatoria fue realizada por la Coordinadora Feminista 8M, que informó que se han organizado más de 42 actividades entre el viernes y el lunes en diferentes puntos del país.

En Santiago, la principal marcha se realizará este domingo con inicio en el sector de Metro Baquedano, conocido también como Plaza Italia o Plaza Dignidad, donde las actividades comenzarán a las 10:00 horas.

Según lo programado por las organizaciones convocantes, la movilización iniciará su recorrido a las 11:00 horas, bajo la consigna “ni un paso atrás, cien pasos adelante”.

La vocera del movimiento, Margarita Peña, realizó un llamado a participar a mujeres de distintos ámbitos de la sociedad, incluyendo trabajadoras, estudiantes y pobladoras.

Desde la coordinadora también destacaron que la convocatoria cuenta con el respaldo de diversas organizaciones sociales y feministas, además de una serie de intervenciones y actividades realizadas durante la semana previa a la conmemoración del 8M.

PURANOTICIA 