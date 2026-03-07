Lautaro Carmona aborda tensiones internas del Partido Comunista y hace balance del gobierno de Boric

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió este sábado a distintos temas de la contingencia política durante una actividad en homenaje a la histórica dirigente comunista Gladys Marín.

En la instancia, el dirigente abordó el balance que realizará la colectividad tras cuatro años del gobierno del Presidente Gabriel Boric, destacando algunos avances impulsados durante el periodo.

Carmona mencionó medidas como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el royalty minero y el copago cero en salud, las cuales calificó como avances importantes para el país.

No obstante, el líder comunista reconoció que el partido deberá realizar una reflexión interna sobre los resultados políticos del proyecto oficialista, especialmente tras las derrotas electorales frente a la derecha.

Asimismo, se refirió a las tensiones internas del PC, particularmente a la controversia generada por declaraciones del exalcalde Daniel Jadue, señalando que se trata de un debate interno que deberá resolverse dentro del partido.

Finalmente, Carmona también abordó la situación de la exministra del Trabajo, Jeannette Jara, indicando que se debe respetar su proceso personal de reflexión sobre su continuidad en la militancia comunista.

