Detienen a pareja de Camila Polizzi por denuncia de violencia intrafamiliar en Concepción

Una denuncia por violencia intrafamiliar terminó con la detención de la pareja de Camila Polizzi durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Concepción, región del Bío Bío.

El incidente se habría originado tras una discusión ocurrida en un restaurante del centro de la ciudad, la cual posteriormente continuó en la vía pública cuando ambos se dirigían hacia su domicilio.

Durante el altercado, una persona que transitaba por el lugar intervino para ayudar a Polizzi, luego de que ella solicitara apoyo ante la intensidad de la discusión.

Posteriormente, la excandidata a alcaldesa ingresó a su vivienda, pero el sujeto la siguió y la discusión continuó dentro del domicilio, lo que motivó que vecinos del sector alertaran a Carabineros.

Tras la llegada de la policía, ambos fueron trasladados hasta la Primera Comisaría de Concepción, donde Polizzi fue dejada en libertad mientras que su pareja quedó detenida.

Durante la audiencia de control de detención, el tribunal decretó prohibición de acercamiento a la víctima, prohibición de contacto y el desalojo del domicilio, además de fijar un plazo de 90 días para la investigación.

