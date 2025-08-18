Senador Lagos Weber por programa que presentará este lunes Jeannette Jara: “No hay espacio para experimentos"

El senador Ricardo Lagos Weber adelantó que el programa de gobierno que presentará el mediodía de este lunes la candidata Jeannette Jara tendrá “ejes razonables”, pues la abanderada oficialista entiende que “no hay espacios para experimentos”.

En conversación con Radio Pauta, Lagos Weber adelantó que los ejes del programa de gobierno “van a ser razonables, van a ser cosas que están dentro de nuestro sentido común. No hay espacio para experimentos, y eso Jeannette Jara lo tiene clarísimo, y muchos de nosotros, los que empujamos también esta candidatura, trabajamos para eso”.

Y agregó que la candidata, más allá de su militancia comunista, “ha hecho un esfuerzo claramente que se va a conocer hoy y se va a ir desarrollando a lo largo de la campaña una vez que tenga lugar el trabajo territorial que va a ser ella en su despliegue”.

“No me voy a anticipar, pero todas las señales que ha dado Jeannette Jara desde después de la primaria, ninguna ha apuntado a cosas identitarias, de esa naturaleza. Es más, ella ha sido bien cauta en eso, porque para hacer transformaciones en Chile, tú requieres sumar, y para sumar tienes que ampliar tu base de apoyo, y ampliar la base de apoyo es tratar de entender que no todos piensan como tú, y tienes que entonces encontrar esos comunes denominadores”, complementó el senador.

Sobre la actualidad del bloque oficialista ante de la elección, Lagos Weber aseguró que “se actuó bien responsablemente. Tenemos un candidato único presidencial y dos listas, una mayoritaria y otra más pequeña, que apoyan a la misma candidata”.

Consultado por el liderazgo que muestra José Antonio Kast aseguró que “las encuestas se mueven muchísimo” y recordó que “hace cuatro meses Kast miraba con ojos de Cocker Spaniel” los resultados de los sondeos.

“No me digan que haber sacado en este gobierno la reforma previsional no es una gracia, considerando que había sectores que querían eliminar la AFP, y nos logramos poner de acuerdo al interior de la coalición y con la derecha, y eso yo creo que es un sello de Jeannette Jara”, agregó

El senador añadió que Jara iniciará un despliegue territorial intenso: “Va a estar como 20 días afuera, un día por región, con trabajo en terreno y presencia local”.

También se le consultó a Lagos Weber por la candidatura de Daniel Jadue a parlamentario pese a estar en prisión preventiva: “Es legal lo que se está haciendo. ¿Es bueno para la campaña? Tengo mis dudas, pero el PC verá si quiere llevar a alguien en esa situación”.

Finalmente, descartó de plano una candidatura propia al Congreso: “No voy a aparecer de última hora en ninguna lista. Fue una decisión largamente meditada”, aseguró.

PURANOTICIA