Senador Lagos Weber pide "ser contenidos para no abrir flancos innecesarios" tras dichos de Boric contra Trump y líderes "serviles"

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) cuestionó las recientes declaraciones del Presidente Gabriel Boric contra Donald Trump, en el marco de la operación impulsada desde Washington para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.

El Mandatario chileno publicó en redes sociales que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan".

Complementó que "Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”.

En entrevista con radio Infinita, el exintegrante de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado entre 2018 y 2019, reaccionó con preocupación: “Uno tiene que navegar con mucho cuidado estas aguas, tiene que desplegar todas sus velas para defender sus intereses, entendiendo que nosotros no tenemos todas las fuerzas para imponer nuestra visión ni la capacidad de poder retaliar a las potencias”.

El parlamentario insistió en que Chile debe preservar sus intereses mediante alianzas regionales y europeas, pero “tratando de ser muy contenidos a la hora de no generar o abrirnos un flanco innecesario”.

Además, enfatizó que “diplomáticamente lo que he tratado de señalar es que yo sería muy cuidadoso en esas declaraciones”.

Finalmente, también criticó la postura del Presidente electo José Antonio Kast, señalando que “en Chile Vamos se quedaron todos callados durante más de 24 horas con esa declaración, nadie la respaldó, porque fue prematuro”. Y concluyó: “Nosotros tenemos que tratar de no generarnos las condiciones para que Chile salga para atrás”.

