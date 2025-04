Senador Lagos Weber emplaza a vocera (s) de Gobierno a aclarar dichos de "mal precedente" en destitución de Allende

El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, abordó la responsabilidad del Gobierno sobre la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

En conversación con T13 Radio, el parlamentario señaló que “a partir de una idea no creo que se pueda generar una responsabilidad política. Aquí las responsabilidades políticas se han ido generando, pero seguramente esto va a traer un remezón muy fuerte”.

Respecto al fallo del Tribunal Constitucional que cesó en su cargo a la senadora Isabel Allende, el legislador comentó que le “pareció ver reacciones de miembros del Partido Socialista ayer muy aireados con que el costo se lo lleva la senadora Allende y el Partido Socialista y pareciera que hay que prodigarse más y ver dónde hay más responsabilidades en esto”.

El senador recalcó que “aquí faltan 11 meses para que termine el Gobierno y todavía parece que ha costado harto que se habite el cargo, como dijo el Presidente en su oportunidad. Esto en todos los niveles”.

“Cuesta entender, en este caso en particular era bien evidente, entonces yo me imagino que esto no se va a cerrar con que la senadora Allende deja el Senado, yo creo que esto va a generar un ruido interno. Me pareció además que no entendí la expresión de la vocera cuando señaló que esto generaba 'un mal precedente'”, manifestó.

A su juicio, "va a ayudar muchísimo conocer el fallo, considerando lo que tuvieron a la vista los ministros del TC, para llegar a la determinación, pero me cuesta entender lo que quieren decir con 'un mal precedente', porque entiendo que lo que hizo el TC fue, a partir de un requerimiento, de que se infringió una norma constitucional, que es bastante clara".

"Es más, la defensa de la senadora Allende señaló en su oportunidad que no había que llevar la causa a prueba, si estaba claro de qué se trataba el caso. Hubo buena voluntad, nadie quiso 'lentejiar' esto, ni poner obstáculos (...) entonces yo no entiendo qué es generar mal precedente", manifestó.

Luego, planteó que "no creo que el mal precedente sea que se recurrió a una instancia que otorga la Constitución, por eso quiero que se aclare, porque creo que el precedente, esa expresión, debe estar basada en las consideraciones que se tuvieron a la vista para la determinación, generan un mal precedente. Generan confusión esa expresión, como que alguien hizo algo equivocado, como que alguien se extralimitó (...) y eso es lo que tiene que aclararse".

Por otro lado, Lagos Weber comentó sobre la carrera presidencial y afirmó que “la candidatura de Carolina Tohá va a estar en la papeleta, va a llegar a la primera vuelta y va a estar en la segunda vuelta, lo digo no por propaganda, lo digo por convicción propia”.

En cuanto a la posibilidad que el Partido Socialista lancen una candidatura propia, el congresista dijo tener “la esperanza y tengo mucha convicción todavía de que se va a optar por Carolina Tohá. Creo que no podemos llegar divididos en esto, creo que hay harto en juego. Creo que además requerimos una lista parlamentaria única y ahí es donde también tenemos unos topones en la materia, sé que es difícil”.

PURANOTICIA