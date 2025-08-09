$20 millones en joyas roba banda armada en violento asalto en centro comercial de Maipú

Un violento asalto afectó este sábado a una joyería ubicada al interior del supermercado Jumbo de Avenida Pajaritos, en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, desde donde un grupo de delincuentes sustrajo especies avaluadas en cerca de 20 millones de pesos.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 horas de este sábado, cuando, según el fiscal de Flagrancia Occidente, Luis Vacca, “cinco sujetos premunidos de armas de fuego, ingresaron a una joyería ubicada en la comuna de Maipú”.

“Allí, intimidaron a los dependientes, sustrajeron joyas por un monto aproximado de 20 millones de pesos”, detalló el persecutor, quien precisó que tras el robo “se fugaron en un vehículo”.

La Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Occidente instruyó la presencia en el lugar de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente de la PDI, con el objetivo de realizar las primeras diligencias para identificar y detener a los responsables.

“Las víctimas fueron derivadas a la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público”, añadió Vacca.

PURANOTICIA