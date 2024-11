Senador Lagos Weber dice que "ha habido evidentes desprolijidades" del Gobierno en el «Caso Monsalve»

El senador PPD, Ricardo Lagos Weber, abordó las repercusiones generadas en materia política por el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En conversación con radio Infinita, el parlamentario explicó que pretender que esto no afecta en las discusiones legislativas “sería tapar el sol con un dedo, es un tema que no cede, no sale de la agenda pública, y no sale del Gobierno”.

“Políticamente hablando, el «Caso Monsalve» no sale porque creo que ha habido evidentes desprolijidades, errores de manejo en la situación, siendo lo más serio las 48 horas que siguiera en su cargo después de la denuncia ha sido difícil de explicarlo bien y tal vez en algún minuto se irá hacer una mayor autocrítica”, explicó.

“La explicación que se dio de las 48 horas (en que se mantuvo en el cargo Manuel Monsalve) era bastante débil y ha costado mucho salir del loop en el que estamos producto que esa explicación no ha sido la más adecuada y nos deja atrapados en eso”, continuó.

Presupuesto 2025

Consultado por el debate en el Parlamento sobre el presupuesto para el próximo año, el senador argumentó que “soy optimista, lo vamos a sacar adelante, está todo para que lo hagamos bien y cuidemos nuestro país. Tenemos que ponernos de acuerdo como lo hemos hecho en el pasado y demostrar que la política pública funciona”.

Respecto a la declaración que entregó Evelyn Matthei, quien aseguró que “van a entregar el Gobierno sin un solo peso”, Ricardo Lagos Weber coincidió con el ministro de Hacienda: “Mario Marcel está en lo correcto cuando dice que va a entregar una economía sana. Lo que dice la exalcaldesa no es cierto y ella lo sabe”.

PURANOTICIA