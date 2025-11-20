Senador Lagos Weber criticó ausencia de Kast en debates: "Él va a lugares blindados y no le gusta que le hagan preguntas"

El senador PPD por la región de Valparaíso y vocero de la candidata presidencial Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, rechazó la decisión de José Antonio Kast de no participar en los primeros debates presidenciales televisados, que fueron calendarizados a partir del próximo domingo y lunes (Mega y TVN, respectivamente), mientras que sólo ha aceptado participar de las instancias organizadas por Archi y Anatel.

Consultado al respecto, en entrevista con CNN Chile ,el parlamentario aseguró que “eso es propio de alguien que rehúye las preguntas. Él va sólo a entrevistas en las que se siente más cómodo. Tuvo expresiones en esa línea, porque los días lunes y martes, la candidata Jeannette Jara estuvo en varios matinales y radios dando entrevistas, y él los ninguneó un poco, diciendo que él estaba en terreno en regiones. Él va a lugares blindados y no le gusta que le hagan preguntas, porque nunca las responde, estoy siendo bien directo y sin ningún matiz”.

Sobre lo anterior, se preguntó: “¿Por qué José Antonio Kast no va a los matinales? Porque en los matinales se hacen preguntas de sentido común, que las chilenas y chilenos se hacen a diario, y él no quiere exponerse a eso".

Respecto de los debates, sostuvo que "Jeannette Jara ya tiene contemplado y confirmado siete en estas semanas. En cambio, José Antonio Kast no quiere debatir, entonces eso, desde el punto de vista de alguien que quiere ejercer el liderazgo en Chile, que aspira a ser Presidente de Chile y que se corre (sic) de discutir sobre lo que piensa y cree, es para no creerle o no tenerle confianza".

Finalmente expuso que "si tiene convicciones profundas, debe ir a defenderlas ante un adversario, como en este caso, es Jeannette Jara, quien debe señalar por qué sus ideas son mejores y hablarle a la opinión pública. Esa es la idea de los debates".

PURANOTICIA