Senador Lagos Weber criticó a la oposición por no garantizar acuerdos para reformas tributaria y de pensiones

El senador y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber, fue crítico con el rol que ha jugado la oposición respecto de los escasos avances legislativos que se han obtenido en materia de reformas tributaria y de pensiones, y que mantiene entrampados los acuerdos para una eventual aprobación en el Congreso.

En este sentido, el parlamentario por el PPD reconoció a El Mostrador TV que, a su juicio, “(no se puede) entender que teniendo la capacidad de influir en el resultado final, como lo pueden hacer en materia tributaria, en materia de pensiones, estén estirando el elástico para que no ocurra nada. Aspiran (la derecha) a ser gobierno, ¿y van a ser gobierno para qué? Y si lo único que van a poner sobre la mesa ahora es la reforma al sistema político ante la posibilidad de que sean un gobierno, quieren tener un parlamento más ordenado, entonces dicen que ahora es tiempo de mejorar las pensiones. A mi juicio, ahora es tiempo de tener un pacto fiscal y también es tiempo de hacer una reforma política”, emplazó.

En otras materias, el parlamentario señaló que “se llegó a un acuerdo en el Senado para una agenda de seguridad, de la cual hasta hace un mes, de las 33 prioridades que se habían fijado, se habían avanzado en 23. Ahora, estamos terminando de legislar sobre la leyes del uso de la fuerza para poder contar con las fuerzas armadas o las policías desplegadas para enfrentar infraestructura crítica, por ejemplo. Yo no vislumbro que las fuerzas armadas puedan darnos una mano en esto, si es que no se sienten respaldadas desde el plano legislativo, a la hora de usar sus armas si es que fuera necesario. Las fuerzas armadas están preparadas para defender nuestra frontera y los conflictos bélicos, el protocolo está claro y si se necesita ellos van a actuar, pero para pedirles apoyo en labores distintas para las cuales no están entrenados, pero se pueden entrenar, van a requerir un apoyo legal e institucional. No estoy hablando que hay que darles carta blanca, pero si no les damos un marco institucional claro, no van a actuar, y sacar fuerzas armadas a las calles sin que puedan actuar es el peor de los mundos y nuestra pega (sic) -desde el Congreso- es sacar las reglas del uso de la fuerza. Es difícil tener un buen pasar en un país cuando no tienes garantizado lo mínimo: reglas, tranquilidad, paz y seguridad. Entonces, eso es lo que se tiene que abordar, se está haciendo, aunque siguen cometiéndose delitos graves, como el asesinato del carabinero, la semana pasada”, agregó.

“Si estamos enojados con Venezuela, difícilmente vayan a colaborar en enviar de vuelta a Chile a los sujetos que estarían identificados como presuntos autores del asesinato de Ronald Ojeda. En segundo lugar, en nuestro país hay venezolanos que están delinquiendo, y si se les quisiera deportar a su país, a ellos tendría que recibirlos el gobierno venezolano. Entonces, esto de cortar relaciones diplomáticas es pura verborrea. Acá, lo que se hace en relaciones internacionales es extremar todos los medios para mantener las puertas abiertas, manteniendo un diálogo y una relación diplomática con el gobierno venezolano, al margen del color político y la dictadura que pueda ser; hay que mantener ese canal porque no hay de otra. Por eso, yo no soy partidario de retirar embajadores; más bien creo que uno debe repensar, mantener sangre fría y dar otras señales, pero ser firmes en el mensaje que se le quiere dar, no sólo en este caso a Venezuela, también a la opinión pública nacional y explicar didácticamente por qué no siempre es el mejor interés de uno enojarse con el vecino, cerrar la puerta y no contestarle nunca más. Porque cuando tengamos un problema en el barrio, vamos a tener que descansar en el vecino también para resolver los problemas y sumar fuerzas. Entonces, debemos mantener relaciones razonables y cordiales, al margen de cómo me trate el vecino”, concluyó.

