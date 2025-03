Senador Lagos Weber afirma que una eventual candidatura de Daniel Jadue "no va a llegar a buen puerto"

El senador PPD y vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, se refirió a la definición de la presidencia de la mesa de la Cámara Alta y que dejó a Manuel José Ossandón (RN) como ganador y en una disputa política con Felipe Kast (Evópoli), quien resultó vencido en la votación.

Además, el parlamentario analizó la carrera presidencial y en particular la eventual postulación de Daniel Jadue, cuya definición todavía es un tema pendiente en el Partido Comunista, donde también asoma el nombre de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

En conversación con radio Infinita, el legislador manifestó sobre la accidentada votación para la presidencia del Senado que “no estaba en los libros que el senador Manuel José Ossandón iba a mantener una votación más asociada al oficialismo. Lo notable es que pudimos estar en la mesa cuando no estaba en los libros y se hizo justicia como se dice”.

“Cuesta mucho instalar algunos proyectos legislativos, pero al mismo tiempo no es menos cierto que quienes quieren reelegirse impulsan proyectos que no son los mejores, y eso también hay que administrarlo, el tema legislativo sigue teniendo una relevancia”, explicó.

“La presencia de un sector oficialista en la mesa del Senado permite incidir en las prioridades legislativas, y también te da una plataforma sobre la cual puede comunicar de mejor manera, porque tienes un cargo respaldado por la mayoría”, agregó Lagos Weber.

Respecto a la carrera presidencial, el senador respaldó las declaraciones de la candidata Carolina Tohá, quien descartó participar de una primaria con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. “No es un tema personal con el PC o con Jadue”.

“Si alguien con esa visión participa de una primaria de varios partidos que tienen cierta sensibilidad común y esa persona eventualmente gana la primaria significaría que todo el resto deberíamos apoyarla, que piensa que lo de Maduro es una democracia, y no es el caso”, complementó.

“La eventual candidatura de Jadue no va a llegar a buen puerto. No sería viable desde el punto de vista de la sociedad chilena. Me cuesta creer que un partido va a querer proponer un nombre que no es viable, porque la idea de la primaria es que a uno le vaya bien y tiene que tener la idea de dilucidar candidaturas que tengan algún grado de competitividad”, concluyó el senador PPD.

PURANOTICIA