Desaforado Miguel Ángel Calisto decide candidatearse como independiente al Senado por Aysén

El desaforado diputado Miguel Ángel Calisto se comunicó con la directiva de Demócratas para notificar que decidió ser candidato independiente.

Según consigna La Tercera, la decisión de Calisto, de restarse de la lista de Chile Vamos permitiría que la coalición de centroderecha y Demócratas logren llegar a un acuerdo para la lista parlamentaria.

De esta forma, y como Demócratas no insistirá en sumar a Calisto, se espera que inscriban el acuerdo parlamentario a mediodía de este sábado.

Por su lado, Calisto solo necesitaría 203 firmas habilitadas para presentar su candidatura a senador por Aysén, las cuales ya estaría reuniendo para concretar su inscripción.

Ayer jueves, Calisto dijo que “si no voy por Demócratas, seré candidato independiente. Hoy recibo un veto de la elite política. Seguramente no seré lo suficientemente rubio para la UDI”.

En Chile Vamos vetaron la candidatura de Calisto en el pacto con Demócratas, debido a que está desaforado e imputado por delitos de fraude al Fisco.

En cambio, Demócratas defendió la presunción de inocencia de Calisto y mantuvo su candidatura hasta que no salga un fallo en su contra.

Con su candidatura como independiente, estaría destrabando las negociaciones parlamentarias entre Demócratas y Chile Vamos.

