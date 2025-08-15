Chile Vamos y Demócratas oficializan pacto parlamentario

Por medio de un comunicado público, Chile Vamos y Demócratas anunciaron que alcanzaron un acuerdo para conformar un pacto parlamentario, calificado por sus dirigentes como “un paso trascendental de unidad y gobernabilidad para Chile”.

En el texto, las colectividades —Evópoli, UDI, RN y Demócratas— destacaron que “es un gran paso que cuatro partidos que estuvieron por el abrumador triunfo del Rechazo en el año 2022, hoy vuelvan a unir sus caminos y sus voluntades por el bien de Chile”. Añadieron que “este acuerdo será formalizado el día de mañana, sábado 16 de agosto, en las oficinas del Servicio Electoral”.

La definición se adoptó en la sede de Renovación Nacional, en una reunión que comenzó a las 10.00 horas de este viernes. Entre los asistentes estuvieron el presidente de RN, Rodrigo Galilea, y la secretaria general del partido, Andrea Valladares; el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, acompañado por el senador Juan Antonio Coloma; y, por parte de Evópoli, el presidente Juan Manuel Santa Cruz y la secretaria general Macarena Cornejo. En representación de Demócratas participaron el secretario general Carlos Maldonado y David Morales.

Este pacto se anuncia un día después de que el diputado independiente Miguel Ángel Calisto informara que postulará como candidato independiente al Senado por la región de Aysén.

PURANOTICIA