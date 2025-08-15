Descubren sofisticado arsenal en Renca: Investigan "arriendo" de armas a bandas

La PDI descubrió un arsenal en Renca, Región Metropolitana, en un operativo que culminó con cuatro detenidos: Uno como facilitador del armamento y tres por narcotráfico, ya que en la diligencia se descubrió droga.

En el operativo, la PDI incautó una subametralladora, cuatro pistolas, un kit de modificación, un cargador extendido que permite convertir pistolas en subametralladora y 1.700 gramos de droga de diferente tipo.

Acerca del facilitador de las armas, el subprefecto Patricio Moreno informó que "mantenía contacto con grupos delictuales de la zona, a los cuales, presumimos, arrendaba este material para obtener ganancias. Estas armas eran utilizadas en diversos delitos, por lo que la investigación sigue en curso para establecer su procedencia y también ver si existe alguna concordancia o ‘match’ con alguna de las diligencias, casos de homicidio o robos ocurridos en el último tiempo".

Po su parte, el fiscal José Morales señaló que están trabajando para esclarecer el origen del armamento, que podría ser robado, proveniente del comercio legal o ingresado de contrabando, principalmente desde Argentina.

“Es común que armas de esta marca Versa sean encontradas en procedimientos policiales y sean armas, obviamente, que han ingresado a Chile en forma ilegal. Por lo tanto, obviamente, estamos frente a grupos de personas que participan en la internación ilegal de estas armas de fuego al país”, expresó.

