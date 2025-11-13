Senador Lagos Weber ad portas de la Elección Presidencial: "Chile no se cae a pedazos"

Ad portas de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) reflexionó sobre el panorama político de cara a los comicios.

En ese sentido, indicó que a pesar de las necesidades que requiere enfrentar nuestro país hacia el futuro, “Chile no se cae a pedazos”, como se ha señalado reiteradamente desde algunas candidaturas de la oposición.

Avizorando el panorama electoral que le tocará asumir al próximo Congreso, el parlamentario por la región de Valparaíso reconoció que “durante estos años como senador hemos realizado un trabajo legislativo acucioso y siempre buscando alcanzar acuerdos y entendimientos, y sobre todo, usando evidencia científica para poder generar mejores leyes y políticas públicas que tengan un sustento muy importante".

"Por lo general, el trabajo legislativo es bastante incomprendido, y en eso, nosotros los parlamentarios, también debemos hacer una autocrítica, pero en general, para todos los parlamentarios y parlamentarias que están dispuestas a buscar soluciones reales”, complementó.

En esa línea, a juicio de Lagos Weber, “siempre vamos a contar con colegas que quieran avanzar en tener un mejor país y a su ciudadanía protegida. En el fondo, de lo que se trata es de buscar soluciones colectivas; Chile no se cae a pedazos”.

PURANOTICIA