Senador Kusanovic será llevado al Tribunal Supremo de RN tras anunciar que votará por Kast

Luego de una entrevista en la que el senador de Renovación Nacional (RN), Alejandro Kusanovic, aseguró que votará por José Antonio Kast en las elecciones presidenciales y no por la candidata de su partido, Evelyn Matthei, el presidente del partido, Rodrigo Galilea, confirmó que el parlamentario será llevado al Tribunal Supremo de la colectividad.

"Parece lamentable no respetar las institucionalidades de los partidos", mencionó, para luego agregar que "la buena política no son asuntos individuales, sino que son asuntos colectivos. Si uno pertenece a un partido político, participa de sus deliberaciones y finalmente asume las posiciones mayoritarias que hay dentro de él".

Además de Kusanovic, el expresidente de RN, Carlos Larraín, también reconoció públicamente que su candidata no es Matthei. Al respecto, el líder de RN sostuvo que ambos "son muy amigos, así es que no me sorprende esa posición común entre ellos. No sé si así lo planificaron, pero no me llama la atención".

Galilea confirmó que "hay una presentación al Tribunal Supremo respecto a las declaraciones, entiendo que de la secretaria general del partido". Asimismo, está en duda su permanencia en la bancada de senadores de RN, y el presidente del partido manifestó que "es algo que vamos a conversar en el comité".

Respecto al resultado de la denuncia en contra de Kusanovic, que podría terminar en su eventual expulsión, el timonel sostuvo que dejan "al Tribunal Supremo del partido la decisión de qué tipo de medida disciplinaria pueda adoptar. Es probable que se inicie un procedimiento, que se escuche al senador Kusanovic, ignoro cuál va a ser la decisión del Tribunal Supremo en ese sentido", finalizó.

