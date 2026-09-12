Senador Juan Luis Castro asegura que "ser oposición no es una condena a rechazar el diálogo con el gobierno"

El senador Juan Luis Castro (PS) abordó el rol de la oposición y del Partido Socialista a seis meses del inicio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con La Tercera, Castro afirmó que "a la oposición hay que darle un poquito de tiempo para que se vaya rearmando y lograr perfilar, probablemente de aquí al próximo año, propuestas que permitan estar a tono con este desafío".

El parlamentario sostuvo que "siempre las oposiciones nuevas tienen que buscar su tono, su manera de aproximarse al nuevo gobierno. No basta resistirse a todo, no basta negarse a todo. La gente demanda propuestas, levantar alternativas desde el mundo socialista".

En cuanto a la idea de avanzar en una coalición con los partidos de oposición, Castro argumentó que "falta todavía, faltan algunas temporadas de maduración, porque si no pudimos ser coalición hasta hace seis meses no se puede invocar eso ahora solo producto de que estamos en la trinchera de la oposición. Esto se va a poner a prueba necesariamente en dos años más, cuando venga el primer evento electoral, que es la elección de autoridades locales y regionales".

Al ser consultado sobre la parte del PS que apunta a que el gobierno de José Antonio Kast es uno de ultraderecha con el cual no hay que conversar, el legislador aseguró que "es de ultraderecha, lo es. Eso está claro y el Foro Madrid lo demostró. Pero otra cosa es negarse a hablar, porque hablar no significa entregarse ni venderse, significa conversar si hay puntos en común, porque si no, no tiene sentido que exista el Parlamento".

"Tener una postura negacionista a priori no contribuye a generar propuestas ni alternativas que la gente espera del mundo socialista. Ser oposición no es una condena a rechazar el diálogo con el gobierno, esa es una obligación política que la gente espera que surja para levantar alternativas de cómo solucionar sus problemas", añadió.

Asimismo, recalcó que "la tesis de negar todo y no conversar nada no es satisfactoria para la ciudadanía. La ciudadanía no premia al que solo se opone, sino a quienes teniendo fuerza para oponerse en lo que corresponde, que son muchas cosas con lo malo que lo ha hecho el gobierno, tenga capacidad de diálogo y al menos de buscar si es que existen grados de acuerdo posible. El PS es capaz de armonizar esto. El PS no está dividido entre duros y blandos".

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