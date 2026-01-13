Senador Juan Antonio Coloma sería la carta de José Antonio Kast para asumir como embajador de Chile en España

El actual senador Juan Antonio Coloma (UDI) se perfila para asumir la embajada en España, durante el Gobierno de José Antonio Kast.

El parlamentario desde un inicio fue parte de la lista que el republicano mantenía en evaluación para definir quién asumiría la delegación que representa hoy el embajador Javier Velasco, según consigna La Tercera.

Inicialmente, uno de los nombres que corría con más ventaja era el del exsenador Gonzalo Uriarte (UDI), sin embargo, en los últimos días, la balanza se inclinó en favor del excoordinador político de Evelyn Matthei.

La decisión sorprendió en el Partido Republicano y también en parte de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), porque para nadie es desconocido que Kast y Coloma arrastran una relación compleja desde que compartieron en la UDI.

En sus años en el gremialismo, el actual Presidente electo fue uno de los primeros en desafiar a los denominados coroneles que fundaron el partido, entre ellos Coloma, por el control de la colectividad, cuando en 2008, junto a otros dirigentes como Rodrigo Álvarez, Marcela Cubillos y María José Hoffmann, levantó una lista para competirle al senador por el Maule, quien tenía como compañero a Víctor Pérez.

Kast se presentaba como parte de una facción más “joven” o “disidente”, abogando por un cambio generacional dentro de la tienda que pudiese relegar a los fundadores de la UDI.

Su intento fue el primer síntoma de la fractura que lo llevaría a dejar la UDI en 2016 y tres años después formar el Partido Republicano.

De hecho, dos años después, Kast decidió volver a competir con Coloma. Quienes recuerdan esos años -afirman- que los distanció aún más. Y si bien, el hoy fundador del Partido Republicano se mantuvo hasta 2016 en la colectividad, siempre lo hizo marcando distancia de la vieja guardia.

En ese contexto, el eventual arribo de Coloma a la embajada en España es leído por varios en el oficialismo como una señal pragmática de Kast en la conformación de su equipo en el exterior.

España -junto con otras designaciones como Estados Unidos, Argentina o México- aparece como una destinación de alto valor simbólico y político, esto no solo por el vínculo histórico y cultural con Chile, sino también por el rol que Madrid juega como puerta de entrada a la Unión Europea.

Para aquello, según fuentes del sector, el perfil de Coloma -con décadas en el Congreso y vínculos transversales en el mundo político- terminó imponiéndose frente a otras alternativas que se evaluaron en etapas previas.

En el entorno del senador UDI, aseguran que Kast aún no ha tenido un encuentro formal con el legislador para extenderle la invitación a formar parte de su cuerpo diplomático una vez que asuma la Presidencia.

