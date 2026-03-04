Revelan inédito perfil de femicidas en Chile: 74% tenía antecedentes y más de la mitad ya había estado en la cárcel

La Subsecretaría de Prevención del Delito publicó este miércoles el primer estudio que analiza las trayectorias, antecedentes y patrones de quienes cometen el delito de femicidio en el país.

"Caracterización Exploratoria de Victimarios de Femicidio en Chile, 2024-Primer Semestre 2025", es una investigación que analiza las trayectorias, antecedentes y patrones de quienes cometen este delito en el país.

El documento fue elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) en coordinación con la Mesa Interinstitucional de Femicidios, integrada por el Ministerio Público, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Programa de Apoyo a Víctimas.

Según se explicó, el objetivo es consolidar información validada y consistente que permita fortalecer la toma de decisiones en materia de prevención y avanzar en políticas públicas basadas en evidencia.

"Como Estado tenemos la responsabilidad de actuar antes de que la violencia llegue a su expresión más extrema y este informe se enmarca en la decisión política que ha tomado este gobierno de avanzar hacia políticas públicas basadas en evidencia", afirmó la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

Y agregó que "integrar esta información y validarla entre instituciones nos permite comprender las trayectorias de los victimarios y cerrar brechas en la detección temprana del riesgo que viven día a día mujeres y niñas en nuestro país”.

Según Leitao, “la seguridad también es prevenir. Y prevenir exige datos, trabajo sistemático y voluntad política para transformar esa información en acción concreta".

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, en tanto, sostuvo que "se ha dedicado muchos años en analizar a las víctimas, pero contar con evidencia sistematizada sobre las trayectorias de los victimarios es fundamental para mejorar la respuesta del Estado en esta materia y aplicar plenamente la Ley Integral".

El análisis consideró 62 victimarios identificados de femicidios consumados durante 2024 y el primer semestre de 2025.

El perfil general muestra que se trata mayoritariamente de hombres de 41 años en promedio, con mayor presencia en el tramo entre 30 y 49 años.

En el 81,8% de los casos, el femicidio ocurrió en la misma comuna de residencia del autor, lo que reafirma que este tipo de violencia se produce principalmente en contextos de cercanía, vínculos previos o convivencia con las víctimas.

En cuanto a antecedentes, el 74,2% registraba condenas o causas previas por algún delito, el 71,2% tenía detenciones anteriores -uno de cada cuatro con más de cinco detenciones- y el 53% había ingresado previamente a recintos penitenciarios.

No obstante, los registros asociados específicamente a violencia intrafamiliar (VIF) son considerablemente más bajos: solo el 27,3% presentaba antecedentes por este tipo de hechos y apenas el 6,1% contaba con condenas previas en esa materia.

Desde el Gobierno comentaron que esta brecha evidencia dificultades en la detección temprana de factores de riesgo.

Respecto de la situación procesal posterior al crimen, el 60,6% de los victimarios se encuentra actualmente imputado y el 59,1% en prisión preventiva.

El informe también consigna que el 15,2% de los autores falleció tras cometer el femicidio, en su mayoría por suicidio, lo que reduce el universo de casos disponibles para investigación y complejiza la reconstrucción de sus trayectorias previas.

Las autoridades subrayaron que el estudio constituye un insumo técnico relevante para fortalecer la política pública y profundizar el trabajo interinstitucional en la prevención de la violencia contra las mujeres.

