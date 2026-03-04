Carabineros de Pudahuel incautan casi dos mil kilos de marihuana al interior de un camión

En plena labor de patrullaje preventivo, funcionarios de la 26° Comisaría de Carabineros de Pudahuel detectaron un movimiento inusual que terminó con la incautación de casi dos toneladas de droga y la detención de tres personas.

El procedimiento se inició en calle El Roble, cuando los efectivos observaron un camión con remolque estacionado en el sector. En su interior había un número indeterminado de individuos. La presencia policial no pasó inadvertida: al advertirla, los sujetos descendieron rápidamente y escaparon en distintas direcciones.

Ante la huida, los carabineros iniciaron un seguimiento a pie por las inmediaciones, logrando capturar a tres de los involucrados a corta distancia del lugar.

Con la situación bajo control, los uniformados inspeccionaron el camión. En el interior encontraron una gran cantidad de marihuana distribuida en bultos y paquetes, lo que motivó la concurrencia de personal especializado del OS7.

Tras la prueba de campo y el pesaje correspondiente, se estableció que la carga estaba compuesta por 82 sacos contenedores, en cuyo interior había 1.814 paquetes, alcanzando un peso total de 1.914 kilos con 608 gramos de marihuana.

Los detenidos -tres hombres venezolanos mayores de edad- se encontraban en situación migratoria irregular en el país. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que dispuso que los imputados pasaran a segundo control de detención durante la jornada de este miércoles.

PURANOTICIA