Cámara despacha iniciativa de Kaiser que fija plazo de dos años al SML para identificar restos óseos

La Cámara de Diputados despachó a segundo trámite el proyecto de ley que obliga al Servicio Médico Legal (SML) a identificar, en no más de dos años y sin necesidad de una orden judicial, los restos que mantiene bajo custodia, dando prioridad a casos ligados a violaciones de derechos humanos.

El proyecto, impulsado por el diputado libertario Johannes Kaiser, tuvo 58 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones, lo que significa que solo 100 de los casi 150 diputados participaron en la votación.

De esta forma, se dispone que, en el cumplimiento de sus funciones, SML llevará a cabo exámenes para la identificación de restos de personas bajo su custodia, incluso sin la necesidad de una orden judicial previa, dando prioridad a aquellos casos que involucren violaciones a los derechos humanos.

Los resultados que se generen durante el proceso de identificación incluirán una descripción de los restos analizados, detallarán los procedimientos técnicos y científicos empleados, así como el estado de avance de la identificación y, cuando sea posible, la identidad del fallecido correspondiente.

Los informes sobre la identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos serán remitidos semestralmente a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados y a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado. En ningún caso, este proceso podrá exceder un plazo de dos años.

Participaron en el debate las y los diputados Johannes Kaiser, Lorena Pizarro y Leonardo Soto. Kaiser, autor de la moción, defendió el espíritu de la iniciativa que, a su juicio, busca dar celeridad a un proceso lento y angustioso para los familiares de las víctimas.

Sin embargo, Pizarro y Soto afirmaron que, si bien el título del proyecto parece perseguir un objetivo noble, la iniciativa es negacionista y avala la impunidad, porque concreta una ley de punto final que establece un plazo para que se hagan las notificaciones.

