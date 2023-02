Senador José Miguel Insulza: "Que no sea ridículo el alcalde Jadue"

El senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, tildó de "ridículo" al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como respuesta a sus dichos respecto a la decisión del Presidente Boric de ofrecer nacionalidad y residencia a expatriados nicaragüenses.

Cabe recordar que Jadue señaló que "el Gobierno de Chile dijo que era inadecuado que representantes de otros países tengan palabras y opiniones sobre problemas externos. Yo le recomendaría al Gobierno que se preocupe de las problemáticas que hay en el país".

En entrevista con Radio Duna, Insulza señaló este miércoles que "me parece gracioso porque en realidad, yo parto de la base que el Presidente Boric hace muchas cosas en distintas áreas. Un día se preocupa de los incendios, otro día se ocupa de las materias tributarias, otro día de la inflación, otro día de la delincuencia, y además, de las relaciones internacionales".

"Que no sea ridículo el alcalde Jadue, si no se trata de que uno no pueda caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Realmente, me parece que no viene al caso", sumó.

Asimismo, el parlamentario apuntó que "entiendo que hay otros países que lo están haciendo también, porque esto ya es contagioso. La verdad es que yo me alegro mucho, la verdad es que me alegro y considero que es una gran cosa que el Presidente Boric haya sido de los primeros en hacerlo y de pronto en los diarios del mundo, que haya salido que solo España y Chile estaban ofreciendo residencia".

"El derecho a la nacionalidad es un derecho humano, artículo 15 de la Carta de Derechos Humanos", añadió.

"Lo que ha hecho el gobierno de Ortega es una cosa muy brutal. Tuvo gente presa por el solo hecho de postular a la presidencia (...) y después de denunciar esto, que lo hizo el gobierno de Estados Unidos, salen de la cárcel, les quitan su nacionalidad, le quitan sus bienes y al mismo tiempo les impiden a sus familiares reunirse con ellos", zanjó el senador.

