Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Senador José Miguel Insulza es internado de urgencia tras sufrir un “bloqueo del ritmo cardíaco”

Senador José Miguel Insulza es internado de urgencia tras sufrir un “bloqueo del ritmo cardíaco”

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El senador del PS fue internado este miércoles en la Clínica Alemana tras sufrir “bloqueo del ritmo cardíaco” y “durante la tarde se le implantará un marcapasos definitivo".

Senador José Miguel Insulza es internado de urgencia tras sufrir un “bloqueo del ritmo cardíaco”
Miércoles 24 de septiembre de 2025 19:57
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

El senador José Miguel Insulza (PS) fue internado este miércoles en la Clínica Alemana tras sufrir “bloqueo del ritmo cardíaco”.

Desde el recinto asistencial detallaron que el parlamentario “acudió hoy al Servicio de Urgencias tras experimentar un episodio de mareos".

"Luego de la evaluación realizada por el equipo médico, se diagnosticó un bloqueo del ritmo cardíaco", indicaron.

La Clínica Alemana informó que debido a esta situación “durante la tarde se le implantará un marcapasos definitivo" e indicaron que la evolución del senador “ha sido satisfactoria y permanecerá en observación”.

PURANOTICIA