Senador José Miguel Insulza es internado de urgencia tras sufrir un “bloqueo del ritmo cardíaco”

El senador José Miguel Insulza (PS) fue internado este miércoles en la Clínica Alemana tras sufrir “bloqueo del ritmo cardíaco”.

Desde el recinto asistencial detallaron que el parlamentario “acudió hoy al Servicio de Urgencias tras experimentar un episodio de mareos".

"Luego de la evaluación realizada por el equipo médico, se diagnosticó un bloqueo del ritmo cardíaco", indicaron.

La Clínica Alemana informó que debido a esta situación “durante la tarde se le implantará un marcapasos definitivo" e indicaron que la evolución del senador “ha sido satisfactoria y permanecerá en observación”.

PURANOTICIA