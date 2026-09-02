Senador Javier Macaya mantiene contrato por $25,2 millones con empresa que estaría vinculada a la red de Fernando Cerimedo

En el ojo del huracán se encuentra el senador Javier Macaya (UDI), luego que este miércoles 2 se revelara que mantiene un contrato por $25,2 millones con Ananda Comunicaciones SpA, sociedad que, de acuerdo con antecedentes publicados por Contrapoder Chile, ha sido identificada como parte de una estructura nacional relacionada con el estratega argentino Fernando Cerimedo, cuestionado por su participación en redes de propaganda y difusión de contenidos falsos.

La contratación contempla un pago mensual de $2,1 millones y fue suscrita en Valparaíso el 12 de enero de 2026 entre el Senado y Constanza Díaz, representante legal de la consultora. Posteriormente, mediante un anexo firmado en abril, se extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre, completando así 12 meses de servicios.

El acuerdo establece que Ananda debe prestar asesoría comunicacional y de prensa externa al parlamentario de la Unión Demócrata Independiente, incluyendo informes, reportes, resúmenes y minutas, además de labores relacionadas con proyectos de ley, indicaciones y proyectos de acuerdo. También contempla tareas de difusión mediante correos electrónicos, plataformas digitales y redes sociales.

El vínculo planteado se relaciona además con la anterior denominación de la empresa: Rebaño Consultores, consultora que habría participado junto a estructuras vinculadas a Cerimedo en procesos políticos desarrollados en Chile, además de haber sido asociada a campañas de difusión de contenidos cuestionados por su carácter desinformativo.

De igual forma, se expusieron antecedentes según los cuales Rebaño posteriormente modificó su denominación a Ananda Comunicaciones. Entre ellos, mencionó un certificado de proveedor único emitido el año 2023 por la propia representante legal de la firma, documento en el que se señala que Ananda adquirió derechos intelectuales anteriormente provistos por Rebaño y mantuvo parte de su equipo.

La publicación se conoció durante la misma jornada en que la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial destinada a investigar la difusión de contenidos falsos y nexos con el argentino Fernando Cerimedo en Chile.

Ananda Comunicaciones, sin embargo, rechazó las vinculaciones expuestas en el reportaje y solicitó ejercer su derecho a rectificación, asegurando que ni Rebaño Consultores ni Ananda participaron en "Casa Común por el Rechazo" y negando categóricamente haber mantenido cualquier relación profesional, comercial, política o personal con Cerimedo, sus empresas o personas de su entorno.

La consultora también cuestionó las acusaciones atribuidas a un extrabajador y sostuvo que no existen antecedentes verificables que acrediten las campañas y operaciones mencionadas. Asimismo, afirmó que su labor ha sido transversal y que ha trabajado con personas e instituciones pertenecientes a distintos sectores políticos.

Finalmente, Ananda pidió corregir las referencias que presenten como acreditada una relación con el argentino Fernando Cerimedo, insistiendo en que dicha vinculación "sencillamente nunca existió".

PURANOTICIA