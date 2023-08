Senador Iván Moreira hace un llamado al Gobierno a realizar un cambio de gabinete tras renuncia de Giorgio Jackson

El senador UDI Iván Moreira, abordó este sábado la renuncia de Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social. Y espera que el Presidente Gabriel Boric tome cartas en el asunto y realice un cambio de gabinete.



"Creo que el Gobierno debiera aprovechar esta ocasión para hacer un ajuste de gabinete y tengo la confianza de que, por supuesto que queremos llegar a acuerdo, pero hay una cosa que tiene que entender el Gobierno”, manifestó Moreira en 24 horas.



“Nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdo, siempre y cuando tratemos de coincidir, de dar hasta que duela a ambos lados en materia legislativa, porque nuestra obligación y la obligación de todo parlamentario es representar las demandas sociales", agregó el parlamentario.



Moreira prosiguió con sus críticas al renunciado y manifestó que “el exministro Jackson era una persona que no gozaba no solo de la simpatía, sino que no gozaba de la confianza, de la credibilidad, porque su superioridad moral terminó en inmoralidad, que es lo que le ha sucedido al Frente Amplio, donde él es uno de los ideólogos”.



“Yo creo que este es un respiro para el Gobierno, pero que yo por lo menos lo valoro, pero también tenemos que ser súper responsables en que esto no termina aquí, aquí hay una investigación en curso de una serie de actos de corrupción, lo que he denominado yo el 'robo del siglo', porque se le robó la plata a los pobres, estas no son platas de los particulares, esta es plata de los pobres para proyectos y programas sociales", añadió.



Por último, mencionó que "me parece que el país no está para tongos para la televisión, el país hoy día requiere acción, requiere Gobierno, y eso es lo que nosotros no tenemos hoy día".

