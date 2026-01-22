Senador Iván Flores cree que proyecto de eutanasia no saldrá en lo que queda de este Gobierno

El senador del Partido Demócrata Cristiano, Iván Flores, abordó diversos temas de la agenda política y legislativa.

En entrevista con Radio Duna, se refirió a la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Señaló que “hay que esperar a ver cómo funcionan, pero creo que para trabajar en el sector público hay que usar una habilidad que solo lo da la experiencia en el mismo sector”.

Añadió que “tenemos un equipo donde el 60% aproximadamente nunca ha trabajado con el sector público, entonces van a perder tiempo en preguntar cómo se hace o qué se puede o no hacer”.

Posteriormente, comentó el nombramiento de May Chomali como futura ministra de Salud, destacando la necesidad de una mirada más amplia frente a los desafíos del sistema: “Hay que enfrentar el tema de la salud pública con mucha más amplitud”.

En cuanto a la agenda legislativa, Flores se mostró poco optimista respecto del proyecto de eutanasia, afirmando que “es muy probable que no vea la luz en lo que queda de este Gobierno”.

Finalmente, valoró el avance del proyecto que busca crear un nuevo Sistema de Inteligencia del Estado, iniciativa que llevaba años entrampada. Según explicó, “lo que destrabó el nudo fue las ganas de resolver, nada más”.

PURANOTICIA