Senador Iván Flores advierte que el Gobierno deberá negociar la megarreforma norma por norma

El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, aseguró que la tramitación de la megarreforma del Gobierno entró en una nueva etapa tras su aprobación en general en el Senado y sostuvo que el Ejecutivo deberá abrir un diálogo con la oposición durante la discusión en particular del proyecto.

El parlamentario afirmó que el escenario cambió luego de la votación inicial, ya que ahora las normas serán discutidas por separado y requerirán acuerdos para avanzar. "Entramos a una etapa distinta, y ahora no es cosa de voluntad, el gobierno está obligado a conversar", señaló.

Flores cuestionó además que el Ejecutivo rechazara la solicitud de dividir la iniciativa durante la votación en general, pese a que, según afirmó, existía disposición para respaldar algunos aspectos de la propuesta.

"Ahora sí, el proyecto se va a separar en su votación, cosa que no ocurrió por parte del gobierno en la votación en general. Nosotros habíamos pedido que se separe el proyecto por cuanto estábamos absolutamente disponible para ayudar a mejorar el componente de reconstrucción, algunas modificaciones administrativas, algunas de permisología, en fin, disponible absolutamente, pero el gobierno se negó", sostuvo.

En esa línea, criticó el énfasis que, a su juicio, tiene la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. "Porque lo único que le interesa principalmente es que haya una mega reforma tributaria para favorecer algunos y complicarle la vida al país", afirmó.

El senador manifestó además sus dudas respecto del impacto que tendría la rebaja de impuestos contemplada en el proyecto. "Nosotros estamos convencidos de aquello por cuanto esa rebaja tributaria va a significar una merma sustancial a el ingreso fiscal y, por lo tanto, dificultades para poder financiar el gasto social. Y en ese contexto, entonces, la pregunta es si no son capaces de asegurar que hay una compensación que asegure reactivación económica, que los empresarios en vez de ahorrarse la plata la van a invertir, la verdad es que son puras dudas", indicó.

Finalmente, insistió en que la discusión que viene exigirá una negociación efectiva entre el Gobierno y el Congreso. "Ahora entramos en una etapa distinta y en esa etapa el gobierno está obligado, no es una cosa de voluntad, está obligado a conversar porque vamos a ir votando, norma por norma, y en ese contexto entonces hay votaciones de quorum calificado. Una cosa es decir queremos conversar otra cosa es sentarse en la mesa y efectivamente intercambiar opinión y buscar solución y, la otra, de sentarse a escuchar no más y escuchar y escuchar, contestan nada, no dicen nada, no arreglan nada, se paran y se van", concluyó.

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