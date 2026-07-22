Presidenta del Senado asegura que la megarreforma será despachada este miércoles y valora avance del proyecto

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que la megarreforma será despachada durante la jornada de este miércoles 22, luego de que el proyecto avanzara a Comisión Mixta para resolver el único punto pendiente de su tramitación.

En conversación con radio Duna, la senadora explicó que la Comisión Mixta se encuentra a la espera de que la Cámara de Diputadas y Diputados designe a los parlamentarios que integrarán dicha instancia.

"En el caso de los senadores son los de la Comisión de Hacienda, por lo tanto esta mixta la preside el senador Macaya", indicó.

Respecto a los plazos, Núñez detalló que "si el oficio de la Cámara llega antes de la 19:00, se pone sobre tabla y se vota en esa sesión. Sin embargo, si eso no ocurre, yo ya cité a una sesión especial entre las 19:00 y 21:00 horas para poder despachar hoy el proyecto de reconstrucción".

La presidenta del Senado precisó además que el único tema que será abordado en la Comisión Mixta corresponde a la compensación para los alcaldes.

En ese sentido, explicó que "el único punto que llegó a la mixta es la compensación de los alcaldes. Aquí ya te encuentras en un dilema, apruebo para que les llegue compensación o rechazo para que no les llegue nada, a propósito de que si se aprobó la exención".

Consultada por el desempeño del Ejecutivo durante la tramitación de la iniciativa, Núñez sostuvo que la aprobación del proyecto representa un resultado positivo para el Gobierno.

"Si ya estamos a horas de tener despachado el proyecto para mí eso es, no quiero decir que es un triunfo, pero una buena buena medida y, por lo tanto, una cuestión que nos permitiría evaluar de buena manera al Ejecutivo", afirmó.

Asimismo, agregó que "este objetivamente era de los grandes proyectos (...) ya despachado el proyecto yo creo que el Gobierno se anota un triunfo".

Finalmente, la senadora respondió a las declaraciones del diputado Johannes Kaiser, quien aseguró que "tenemos a todo el Gobierno bailando la música que ponemos nosotros".

Frente a ello, Núñez replicó: "en los pocos temas que ellos han tratado de adelantar por la derecha al Gobierno, no les ha ido bien. No están poniendo la música y cuando tratan de hacerlo, se equivocan y no todos bailan".

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