Senado aprueba nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur tras amplio respaldo

El Senado aprobó una nueva prórroga del estado de emergencia que rige en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío. La medida fue respaldada por 34 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, extendiendo su vigencia por otros 30 días.

La prórroga ya había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados. El estado de excepción se mantiene vigente en la macrozona sur desde mayo de 2022 y, en esta oportunidad, la votación se produjo en medio de la conmoción generada por la muerte del cabo de Carabineros Marcos Cosme.

Durante el debate, los senadores valoraron de manera transversal la extensión de la medida y coincidieron en que el Estado debe mantener el estado de excepción mientras continúen operando células terroristas activas, aunque reconocieron que los hechos de violencia han disminuido en la zona.

En ese contexto, advirtieron que “solo una vez que se desarticulen definitivamente los grupos terroristas y sean puestos ante la justicia se podrá conversar la forma responsable de terminar” con la medida.

Asimismo, agregaron que “esto significa establecer una diferencia clara entre quienes plantean reivindicaciones dentro estado de derecho y entre quienes acceden a las armas y al terror”.

No obstante, también plantearon que "no se puede normalizar una militarización permanente, hay que llevar esto a ley… y no depender de mayorías circunstanciales del Congreso".

Los parlamentarios, además, hicieron un llamado a avanzar en iniciativas legislativas como el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y la iniciativa de incentivo a Carabineros.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó los resultados que, a juicio del Ejecutivo, ha tenido la medida, señalando que “la implementación del estado de excepción constitucional ha sido fundamental para la estabilización de la zona, logrando una reducción del 82% en los eventos de violencia, en comparación con el año 2021”.

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