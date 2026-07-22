Encuentran con vida a las tres personas desaparecidas en el Cajón del Maipo tras la emergencia climática

Fueron encontrados con vida las tres personas que permanecían desaparecidas en el Cajón del Maipo desde el pasado jueves, cuando se inició la emergencia climática que afectó a la zona.

Se trata de Martina Núñez, Magdalena Retamal y Manuel Orellana, quienes fueron ubicados por los equipos de rescate al interior de un refugio en el sector de Valles de Colina.

En las labores de búsqueda participaron Bomberos, el GOPE de Carabineros y efectivos del Ejército, mientras que la Policía de Investigaciones (PDI) estuvo a cargo de la investigación por la denuncia de presunta desgracia.

La subprefecta Tatiana García-Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) de la PDI, explicó que "personal del GOPE logró llegar a Termas de Colina, fueron los que hicieron la primera extracción".

La oficial agregó que "se encuentran bien, sin embargo hay que hacer los chequeos médicos de rigor que corresponden después de tantos días de estar aislados".

Las tres personas serán sometidas a evaluaciones médicas para verificar su estado de salud, luego de permanecer varios días incomunicadas debido a las condiciones climáticas que afectaron el sector cordillerano.

PURANOTICIA