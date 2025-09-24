Senador Insulza tras ser internado por un “bloqueo cardíaco”: "Todavía hay Panzer para rato"

El senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza manifestó que se encuentra bien tras ser internado en la Clínica Alemana por un “bloqueo cardíaco”.

A través de su cuenta de X, el parlamentario expresó estar “bien, con buen ánimo, y como siempre… con ganas de seguir trabajando por Chile".

Insulza agradeció los mensajes de cariño que me han llegado. Y a quienes ya están diciendo 'que se retire'… les aviso con cariño que todavía hay Panzer para rato. Nos vemos pronto".

Por su parte, el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, también agradeció las muestras de apoyo “hacia nuestro compañero senador José Miguel Insulza, quien tuvo un episodio de bloqueo auriculoventricular que significó una internación precoz y rápida ante los primeros síntomas de mareo.

Esto permitió instalar un marcapasos, que es la solución frente a esa alteración del ritmo, lo que claramente lo sitúa con un buen pronóstico. Tras el reposo prescrito, podrá retomar sus actividades”.

“Estas situaciones pueden ocurrir, pero José Miguel está tranquilo y estamos confiados en el éxito del procedimiento y en que pronto se recuperará para la actividad parlamentaria y política”, precisó.

