Senador Insulza señala que caso Monsalve se ha llevado “igual que las brujas de Salem”

El senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, criticó que antes de ser formalizado el exsubsecretario Manuel Monsalve, exmilitante de su partido, ya “ha sido condenado” socialmente tras la denuncia en su contra por abuso sexual y violación.

“Aquí el fiscal tiene que decidir los próximos pasos a seguir. Ni siquiera estamos con una persona formalizada, es decir, cuáles eran los delitos de los que lo iban a imputar, que eso era apresurado porque eso es un derecho de reo, y eso no significa que sea culpable”, dijo a Radio Pauta.

Asimismo destacó que la investigación “está en manos de un fiscal que ni siquiera ha hecho una acusación (…) el país tiene condenado al señor Monsalve, eso está claro. La prensa lo condenó, pero resulta que no ha habido todavía ninguna acusación formal en contra de él”.

“¿Por qué no dejamos que el fiscal Xavier Armendáriz, que es de los más prestigiados de la Fiscalía Nacional, haga su trabajo? Por alguna razón, él todavía ha sido bastante cauteloso en las declaraciones, y en lo que ha hecho”, sostuvo.

Insulza agregó que “en este país estamos igual que las brujas de Salem; una famosa pieza teatral en que la gente inventaba delitos y condenaron a personas sin haberlos”, afirmación que se aleja del criterio fijado desde palacio.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo recientemente que la justicia es la que determina la culpabilidad, “pero obviamente el relato es coherente y es verosímil”. Es más, aseguró que “nosotros, y lo dijo el Presidente, como gobierno no nos corresponde poner en duda y más bien le creemos (a la denunciante)”.

En otras materias, el senador socialista, respaldó el trabajo de Carolina Tohá en el Ministerio del Interior, pese a los cuestionamientos que a diario vienen de la oposición.

“Sería bastante absurdo ya que es una de las personas que más ha intentado dialogar con la oposición en este Gobierno. Ella siempre está disponible a dialogar con la oposición. Realmente está disponible, habla con todo el mundo y explica sus puntos de vista”, dijo el legislador.

“¿De qué abandono de deberes? si yo la llamo a las 7 de la mañana, ella ya está trabajando. Eso no es abandono de deberes. Y no hay acusación constitucional por manejo político, no existe eso. No está en la Constitución, es inconstitucional”, enfatizó.

En relación a las voces que instalan un cambio de gabinete inminente, Insulza cree “que eso no debería ocurrir todavía, porque hasta el 16 de noviembre tienen plazo las autoridades de Gobierno para abandonar sus cargos y postular a las elecciones”.

“Creo que sería un poco raro que cuatro o cinco días antes de ese plazo se hiciera el cambio de gabinete. Hay ministros que todavía no quiero nombrar a ninguna ni ninguno, que es muy posible que salgan para ser candidatos a senadores, probablemente”, afirmó.

En cuanto al nulo Imacec de septiembre, que echó por tierra las proyecciones del equipo económico del Gobierno, afirmó que “nos toma en un momento difícil (…) las demandas que hay sobre el presupuesto hay que bajarlas un poco”.

Lo anterior llega justo cuando comienza la discusión presupuestaria, que ya ha tenido un trabajo prelegislativo de cuatro meses.

“Ahora es cuando empieza la hora de la verdad, por así decirlo. Y la hora de la verdad es siempre complicada si usted piensa como yo, que la política en lo fundamental consiste en la asignación de recursos escasos a fines múltiples”, dijo Insulza.

“El Gobierno y el Congreso son los que tienen que decidir a qué le aplican esos recursos que siempre van a ser escasos. Yo creo que hay que tomar decisiones y creo que una decisión que hay que tomar es ajustar efectivamente el presupuesto a las capacidades que tenemos“, señaló.

Junto con ello respaldó el trabajo del ministro Marcel y desestimó las críticas o cuestionamientos que ha tenido. “Creo que la gestión ha sido buena, ha sido hasta excelente”, afirmó.

“Me inclino a creer que hay que hacer algunos cambios que son muy fundamentales que se vienen haciendo desde hace varios años, o sea, la gran caída del presupuesto, la gran baja del presupuesto nacional viene desde los años 20 bien y eso hay que corregirlo ahora y rápido”, afirmó.

“Hay una cantidad de instituciones que todos los años, por el mes de octubre empiezan a decir que ya no tienen recursos, se les ha acabado la plata”, mencionó.

