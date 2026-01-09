Senador Insulza se aleja del llamado del Partido Comunista a movilizarse contra el futuro Gobierno y apunta a “discursos repetidos” en derrota de Jara

El senador socialista José Miguel Insulza se desmarcó del llamado del PC a movilizarse contra el futuro gobierno de José Antonio Kast, advirtiendo que la violencia “genera problemas” a la ciudadanía.

Según publica La Tercera, sus declaraciones fueron realizadas en el pódcast “Cómo te lo explico”, donde analizó el rol de la oposición. En ese sentido, señaló en primer término que “la oposición tiene que ser constructiva”.

El senador -quien no logró un nuevo cupo en el Senado en las pasadas elecciones- citó al periodista y analista político mexicano, Héctor Aguilar Camín, respecto a que “los políticos están para resolverle los problemas a la gente y no para crearles problema a la gente”.

“Yo creo que políticos que se pelean todo el día le crean problemas a la gente y yo soy partidario de colaborar, de cooperar. De hacer las cosas que podamos hacerlas todos juntos y discutir las cosas que no se puedan hacer”, sostuvo el militante socialista.

En esa línea, abordó el planteamiento del PC en torno a movilizarse durante la futura administración. “La expresión, la primera que yo escuché esto de movilizarse, fue cuando viví como exiliado en Italia y Enrico Berlinguer, el padre del eurocomunismo, dijo que había que tener un partido de lucha y de gobierno y eso no se le va a quitar nunca al PC”.

“No soy muy partidario ni entusiasta de las movilizaciones sociales, porque eso existió en otros tiempos de la política. Hoy la gente tuitea, o habla con sus amigos (...) es muy difícil hacer movilizaciones ciudadanas muy grande”, manifestó el parlamentario.

Asimismo, apostó con que “yo por lo menos creo que los gobiernos tienen su ‘luna de miel’, como se dice, y esperaría que dejáramos que este lo tenga” antes de propiciar marchas.

Consultado por su postura respecto a las movilizaciones, Insulza señaló que “bien vale la pena demostrar cuando uno tiene motivos para hacerlo, pero creo que se usa la violencia por la violencia, yo francamente no estoy de acuerdo”.

“Yo espero que la movilización social que habla el PC sea la movilización y actos, donde se haga y se hable de política y no termine con violencia, como terminan muchas”, agregó Insulza.

Insulza recordó el contexto del “estallido social” y agregó que el episodio nacional “me tomó por sorpresa, no se me habría ocurrido que fuera a pasar una cosa así”.

DERROTA DE JARA

Durante la conversación, el representante de la Región de Arica y Parinacota también ofreció un diagnóstico respecto a la derrota de la candidata Jeannette Jara en las pasadas elecciones presidenciales.

Así, Insulza señaló que el Partido Socialista (PS) debería “hacer un esfuerzo por modernizar a la izquierda”, la que, a su juicio, “se quedó en el siglo XX”.

Respecto al fracaso en los últimos comicios presidenciales, el senador Insulza, lo atribuyó a que “se nos perdió la brújula para conducir mayorías en este país".

“Sí, nosotros perdimos otras elecciones antes, tenemos claro que cuando perdimos con Eduardo Frei, estuvo la cosa de Marco Enríquez (Ominami); cuando perdimos con Alejandro Guillier era porque el candidato no era de ninguna fila de los partidos; y esta vez perdimos porque somos menos, perdimos porque sacamos menos votos simplemente, esa es la realidad”, sostuvo.

“Yo mismo me aburría cuando escuchaba los discursos que se hacían, eran calcados de las elecciones anteriores”, dijo Insulza respecto a la campaña oficialista, aunque evitó aludir de forma directa a Jara.

FRENTE AMPLIO

Durante la conversación, Insulza también abordó el rol político del Frente Amplio, que va de salida con su administración y donde, afirmó, algunos también se quedaron en el pasado.

“Yo creo que queda mucha gente que tiene todavía esos signos (del siglo XX), pese a aparentar mucha modernidad. Había mucha modernidad en sus gestos, pero en algunas cosas de la política, no. El mundo es más complejo y desigual de lo que era y eso demuestra que muchas cosas fracasaron de nuestra política”, lanzó Insulza respecto a los planteamientos de la colectividad que llevó a Gabriel Boric a la Presidencia.

“A mí me entretenía. Yo me perdí toda la primera parte del Frente Amplio, si yo estaba en Estados Unidos, en la Organización de Estados Americanos (OEA), pero me entretenía la forma en que se desplegaban en la calle, pero de pronto ocurrieron las cosas que a uno le afectan mucho, como el estallido social (...) Si algún provecho salió de eso, yo no lo sé”, cerró el exsecretario general de la OEA.

PURANOTICIA