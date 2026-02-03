Senador Insulza por candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: "A Chile le hará muy bien"

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, se refirió a la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

En conversación con Duna, Insulza señaló que "esperaba que esto ocurriera luego. Lo más importante e inesperado es que otros dos países concurrieron a nominar a Michelle Bachelet".

En esta línea, el parlamentario explicó que en este tipo de procesos el margen para realizar campañas es acotado. “No hay mucha campaña que hacer, quien hace la propuesta es el Consejo de Seguridad y está compuesto por 15 países”, indicó.

En cuanto a las críticas internas que han surgido por la eventual elección de Bachelet, el senador dijo que “hay una cantidad de gente en Chile que no quieren que a Michelle la elijan y mientras progresa inventan nuevas razones para decir que no va a salir”.

Y manifestó que una eventual designación de la expresidenta tendría efectos positivos para el país. "Sería un gran honor para el país. A Chile le hará muy bien, su política exterior se prestigia y su posición en el mundo también", subrayó.

Respecto al eventual apoyo del presidente electo, José Antonio Kast, Insulza sostuvo que es "más difícil, no es lo mismo decidir si la postula después del 11 de marzo a decir que apoya una postulación que ya está".

