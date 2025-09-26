Senador Insulza fue dado de alta tras ser internado por un "bloqueo cardíaco": "El corazón de Panzer sigue firme"

El senador José Miguel Insulza (PS) fue dado de alta tras ser hospitalizado el miércoles en la Clínica Alemana por un "bloqueo del ritmo cardíaco".

A través de un comunicado, el recinto de salud informó que “el senador José Miguel Insulza fue dado de alta este viernes, luego de habérsele implantado un marcapasos el miércoles último, tras consultar en el Servicio de Urgencia por un episodio de mareos”.

La Clínica Alemana señaló que la recuperación del parlamentario “continuará en su domicilio, dado que su evolución ha sido satisfactoria”.

En tanto, a través de su cuenta de X, Insulza dijo: "Ya estoy en mi casa y ¡con batería nueva! El corazón de Panzer sigue firme y listo para dar la pelea rumbo a Valparaíso. Nos vemos en campaña".

