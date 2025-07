Senador Insulza dice que postura de Landerretche sobre Jara "no refleja la opinión" del PS

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza (PS), dialogó sobre la candidatura de Jeannette Jara (PC), la crisis interna que esto ha dejado en la colectividad y la declaración del economista Óscar Landerretche, quien anunció que no votará la candidata de Unidad por Chile.

El legislador aclaró respecto a esto último en entrevista con radio ADN, que “hay una cosa que es real, y quiero decirla con mucha franqueza: ningún partido fue obligado a ir a la Primaria. Los que participaron, entre otros, tienen que cumplir sus compromisos”.

“Ya basta de gente que no cumple sus compromisos. Por lo tanto, yo creo que todos los partidos tienen que estar a disposición. Yo entiendo que haya gente del partido que dice que no va a estar de servicio, lo cual no me parece demasiado aceptable, pero no refleja la opinión de su partido. Los partidos están cumpliendo su obligación”, agregó.

Respecto a la demora en la presentación del programa de Jeannette Jara, Insulza aclaró que “a mí no me preocupa ni me angustia, francamente. No creo que eso sea problema. Esas cosas ocurren naturalmente, hay preocupación. Por cierto, a mí me gustaría conocer el programa, sobre todo en el plano económico.

“Pero no estoy preocupado por la demora, porque eso siempre ocurre igual. Siempre ocurren igual, no son instantáneas, no es al día siguiente que se hagan las cosas”, complementó el senador.

Consultado por el avance de las negociaciones por una lista parlamentaria única del progresismo, José Miguel Insulza dijo que “no es primera vez que se demoran las listas parlamentarias, generalmente las negociaciones y conversaciones llegan hasta el último día. Cada partido, y con razón, quiere más representaciones, son varios partidos que están negociando, entonces esto pasa siempre”.

“Y claro, generalmente, en este caso la candidata tiene un cierto margen para conversar con los partidos, que ciertamente hacen las negociaciones entre sí”, continuó.

Finalmente, ante la posibilidad de postular a la reelección, el también exministro del Interior aseguró que “no sé si he sido nominado por mi partido, estamos en discusiones. A veces sí quiero seguir y otras veces no, porque ya son demasiados años en política. Pero yo sí estoy disponible, nunca he dejado de estar disponible. Supongo que será por Arica y Parinacota, a esta altura cambiar de región sería un poco raro”.

