Senador Insulza dice que en la política "hay que aprender a conversar" y que "no se puede ganar a cualquier costo"

El senador José Miguel Insulza (PS) llamó a entenderse con quienes piensan diferente, más allá de la política, ya que de lo contrario, "la tensión destruirá el país".

“Se presentan acusaciones y se dicen cosas en la prensa que son realmente… uno no entiende lo que quieren lograr. En la política no se gana a cualquier costo, no se puede ganar a cualquier costo. En la política necesariamente hay que aprender a conversar”, señaló el parlamentario oficialista a Profundidad de Campos de TV Senado.

En esa línea, relató que, ante contenidos valorables desde otra vereda política, estos deben ser destacados independiente del remitente. “Si a ustedes les parece bien lo que dice un alcalde de derecha, que bueno que podamos entendernos en algo. Pero ahora parece que todo el mundo cree que nos tenemos que entender nada más que entre los de un grupo. Los que no son de ese grupo no se pueden entender y yo creo que eso va a destruir al país”.

“La situación del país es crítica y va a ser mucho más crítica con este desentendimiento que existe entre la gente”, añadió.

Para Insulza, “hay grandes distorsiones en el sistema político; se hacen acusaciones constitucionales con tanta gente, se eligen candidatos y gente que no tiene ningún conocimiento salvo sus nombres. Y no estoy reclamando solamente del señor Francisco Orrego y Claudio Orrego, estoy hablando de las dos Marcelas Cubillos y otra serie de cosas… o alguien descubre alguna forma de ganar que no está basada en la realidad de la política. Creo que realmente tenemos un problema en eso, tenemos una dificultad grande en muchas decisiones que se adoptan”.

La discusión de materias como el presupuesto con varios malentendidos, para el senador PS son un reflejo que “seguimos peleándonos entre nosotros sin sacar adelante el país”.

“Creo que la política está en un momento muy negativo, lo digo francamente”, mencionó Insulza, quien, sin embargo, ejemplificó en el sentido opuesto, con la reciente comitiva transversal del Senado que viajó a Buenos Aires para conmemorar los 40 años del tratado de paz y amistad con Argentina.

Una muestra del sentido común que -según comentó- debe primar independiente de los colores políticos: “nos llevamos recontra bien, porque conversamos bien ¿por qué no puede ser siempre así? A mí me gusta la política así. Y a la hora de los quiubo’ se vota, si no hay acuerdo se vota”.

MONSALVE Y HERMOSILLA

Episodios que poco han contribuido al entendimiento entre sectores políticos y a la lectura que puede hacer la ciudadanía de las instituciones, son los ocurridos con el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y en otro tono, la indagación en curso por las redes del abogado Luis Hermosilla en el denominado «Caso Audio». En cuanto al exmilitante socialista, José Miguel Insulza reconoció el impacto en la interna partidista.

“Manuel Monsalve es un caso especial, porque nosotros tenemos una cantidad de figuras en el gobierno y esta era una de las principales, de las más prestigiadas. No fue cualquier persona (…) (Era) Alguien que de alguna manera representaba al Partido Socialista en el gobierno. Repercutió mucho y dolió mucho dentro del partido”, describió el parlamentario PS.

Sobre lo sucedido en otro frente con el «Caso Audio», Insulza dijo haber tratado con Luis Hermosilla, hace veinte años, cuando se desempeñaba como titular de Interior, aclarando que la realidad era muy diferente a lo que se investiga por estos días. “Le gustaba preguntar cosas. Alguna vez me fue a ver para preguntarme qué pasaba con las normas de reforma del Estado que estábamos tratando de cambiar”, recordó.

“No me pareció en esa época que fueran impertinentes sus preguntas, sus análisis, conversaba sobre la política. Pero probablemente después cambió porque entiendo que los problemas que él tuvo fueron fundamentalmente ligados con el tema del factoring y todo lo demás que en esa época no existía”, agregó el otrora titular de Interior entre 2000 y 2005.

En cuanto a vínculos que involucran a Andrés Chadwick o estamentos como la universidad San Sebastián, el legislador dice desconocer el nexo entre ambos personeros. Sí en cambio, admite su desconcierto por las reuniones que Ángel Valencia sostuvo con Luis Hermosilla, cuando ya ejercía como fiscal nacional.

“Sí, me llamó la atención. El fiscal tiene otros fiscales que deben hacer esas conversaciones y esos asuntos, y al mismo tiempo porque desconozco absolutamente para que era esto. Tengo que pensar que era para los casos que están llevando, pero hasta ahora no hemos tenido versiones de qué fue lo que conversaron, salvo cosas generales”, dijo.

PRIORIDADES

Consultado sobre las prioridades del gobierno para 2025, el senador indicó que se deben “concluir todos los temas de seguridad pública que están pendientes y al mismo tiempo, la famosa “permisología”, (…) porque aquí la economía no crece porque hay que seguir esperando años para que se puedan echar a andar los proyectos”.

Consultado en específico por la crisis de seguridad, Insulza asume que Chile nunca se había enfrentado a un panorama similar, sobre el cual se deben identificar los focos más urgentes. “Hay que verificar cuáles son los problemas más drásticos; el tráfico absolutamente desatado de armas, el ingreso de mucha gente con prontuario que viene del extranjero y otra serie de cosas. Tenemos que seleccionar algunos puntos y resolverlos pronto. Y sacar la ley de infraestructura crítica”.

