Senador Huenchumilla tras acusaciones de Ximena Rincón en su contra: “Nunca he estado en la oficina de Elizalde”

El presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, abordó las declaraciones de la senadora Ximena Rincón, quien acusó al timonel DC de haber participado en una “estrategia” junto al ministro Álvaro Elizalde, luego de que el Tricel impugnara su candidatura a un tercer periodo en el Senado.

En conversación con Radio ADN, el senador indicó que “yo no sé a qué se refiere Ximena con eso, porque yo personalmente nunca he estado en la oficina del Ministerio del Interior, nunca he estado con él. Solamente he conversado con él en el Senado, pero no he visitado La Moneda (…) no sé a qué se refiere la senadora Rincón”.

Huenchumilla abordó las declaraciones del candidato presidencial Eduardo Artés, quien advirtió que un eventual gobierno de José Antonio Kast “no va a durar porque la izquierda ni la calle lo van a permitir”. Ante ese escenario, el parlamentario subrayó la importancia de preservar la estabilidad institucional: “La paz social es un bien que tenemos que cuidar, y para eso es fundamental que rijan los principios de la democracia, como el Estado de derecho, pero también las conquistas sociales que ha generado la gente”.

En ese marco, el senador advirtió que ciertas posturas autoritarias pueden provocar reacciones como la de Artés: “Si alguien piensa en un gobierno de ultraderecha y dice que va a gobernar por decreto, que simplemente va a aplicar la fuerza, eso puede generar reacciones como las del señor Artés”, señaló, aludiendo a declaraciones de Kast que relativizaron el rol del Congreso.

Consultado sobre ese punto, el dirigente expresó su preocupación por el impacto de dichos como los del candidato republicano: “Kast ha contribuido con algunos dichos a generar incertidumbre. Cuando dijo ‘voy a gobernar por decreto’, esa es más una expresión política que jurídica. Después podrá explicarlo, pero genera dudas, como preguntarse: ¿en qué consiste eso?, ¿va a ser algo como lo que hace Trump? Cuando Kast dice que va a gobernar por decreto, surge esa inquietud”.

Finalmente, el senador llamó a fortalecer el camino institucional y evitar la polarización: “Creo que, si funcionan las instituciones, la ley, se mantienen las conquistas sociales, hay desarrollo económico, inversiones y se combate la inseguridad, vamos a avanzar como país. De eso se trata: evitar los extremos”.

“Yo creo que la gente, en general, no está en una postura de polarizar el país ni de entrar en una espiral de violencia. Lo que quiere es certeza en materia de seguridad, pero también en empleo, salud y tranquilidad social. Por lo tanto, pienso que las palabras de Artés responden a posturas muy minoritarias en el país, que no representan a la inmensa mayoría de la gente”, concluyó.

PURANOTICIA