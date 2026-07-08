Senador Huenchumilla emplazó al PS a tomar la conducción de la oposición para hacer frente al Gobierno

El senador Francisco Huenchumilla (DC) llamó al Partido Socialista a liderar la oposición frente al Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el parlamentario dijo ser "partidario de que la centro izquierda debería conversar claramente, de hacer una suerte de primus inter pares y tener una cierta conducción. Y creo que aquí tiene una gran responsabilidad el Partido Socialista".

"Es un partido con historia, con experiencia en distintos gobiernos por muchas décadas, tiene una bancada parlamentaria bastante potente, tiene densidad intelectual, tiene una organización, por lo tanto perfectamente puede jugar un rol de primus inter pares, yo lo reconozco así frente al resto de los partidos", manifestó.

En ese sentido, el legislador señaló que "si todos tenemos la generosidad para entender que nos estamos jugando el destino de la centro-izquierda frente a una derecha actual en el mundo que sigue avanzando".

"Si estamos pirquineando nosotros mismos respuestas al Gobierno y estamos tratando de obtener alguna ventaja mínima, algún artículo por ahí que no va al corazón de lo que pretende el Gobierno, entonces no vamos a salir adelante”, añadió.

Huenchumilla sostuvo que "dentro de lo que hay, creo que el rol ese lo debería jugar el Partido Socialista. El Partido Comunista está en otra y el Frente Amplio está pagando los costos de su madurez, de su experiencia, de su implementación, de su crecimiento. Y va a tener la oportunidad en la historia de Chile".

Finalmente, recalcó que "en este momento, frente a esta suerte de desorden, deberíamos tener la generosidad de tener una cierta organización mínima que implicara y que llegamos a una cierta conducción política para que nos pusiéramos de acuerdo en cómo enfrentar a una derecha de naturaleza distinta acorde con la experiencia internacional que estamos teniendo en todas partes del mundo”.

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