Incautan armas, municiones, cigarrillos de contrabando y más de $10 millones en efectivo en El Bosque: un hombre fue detenido

Un sujeto de 34 años fue detenido por Carabineros en la comuna de El Bosque, región Metropolitana, tras un procedimiento que permitió la incautación de armas de fuego, municiones, cigarrillos de aparente procedencia extranjera y más de $10 millones en efectivo.

El operativo se produjo cuando los funcionarios policiales realizaban patrullajes preventivos por avenida Lo Blanco, fiscalizaron al administrador de un local de licores y bebidas, luego de advertir la exhibición de cajetillas de cigarrillos de aparente procedencia extranjera destinadas a la venta.

Durante la inspección, los funcionarios observaron cartuchos de escopeta a simple vista, lo que motivó una revisión más exhaustiva del establecimiento. En el procedimiento fueron encontradas tres armas de fuego, municiones de distintos calibres, un dispositivo de gas pimienta y 29 cartones de cigarrillos de procedencia extranjera, además de $10.306.000 en dinero en efectivo.

Entre las armas incautadas se encuentran dos pistolas calibre 9 milímetros con sus números de serie borrados y una pistola a fogueo adaptada para el disparo, además de tres cargadores, cartuchos de escopeta y munición calibre 9 milímetros.

El detenido fue identificado como C.E.P.A., chileno, sin antecedentes penales, quien es el propietario del local y quien no pudo acreditar la tenencia legal de las armas y municiones, ni la procedencia lícita de las demás especies.

(Imagen: Carabineros)

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