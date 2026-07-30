Mauricio Irarrázabal asume como nuevo superintendente de Educación tras ser designado por el Presidente Kast

El Presidente José Antonio Kast nombró a Mauricio Irarrázabal Cerpa como superintendente de Educación, luego de concluir el proceso de selección desarrollado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública para proveer este cargo de Primer Nivel Jerárquico, perteneciente al Ministerio de Educación.

El profesional, quien asumirá funciones este jueves 30 de julio de 2026, es abogado de la Universidad Central de Chile y cuenta con diplomados en Derecho Administrativo Económico y en Probidad y Transparencia en la Administración del Estado.

Posee una extensa trayectoria en el ámbito jurídico y de la administración pública, especialmente vinculada al sistema educacional. Participó en la implementación de la Ley N°20.529, que creó el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, incluyendo la creación de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación.

Posteriormente, ejerció como jefe del Departamento Jurídico de la Agencia de Calidad de la Educación, donde lideró la asesoría jurídica institucional y veló por la legalidad de sus actuaciones.

Adicionalmente, se desempeñó como fiscal de la Superintendencia de Educación, cargo obtenido mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, desde el cual dirigió los procesos jurídicos del servicio y supervisó las unidades jurídicas regionales, contribuyendo al resguardo de la legalidad, la transparencia y el aseguramiento de la calidad de la educación.

Asimismo, ha desarrollado funciones directivas y de asesoría jurídica en diversas instituciones públicas, entre ellas la Municipalidad de Vitacura, la Municipalidad de Las Condes, el Consejo de Defensa del Estado y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, acumulando una sólida experiencia en derecho público, gestión institucional y modernización del Estado.

Imagen: Superintendencia de Educación)

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