Detienen a hombre que cumple arresto domiciliario nocturno y recuperan cinco vehículos robados en San Bernardo

Un hombre de 44 años fue detenido por el delito de receptación, luego de que Carabineros de la Sección de Investigación Policial (S.I.P.) de la 62ª Comisaría encontrara cinco vehículos con encargo vigente por robo, todo al interior de un inmueble en San Bernardo.

El procedimiento se desarrolló en el marco de diligencias investigativas relacionadas con un presunto acopio de vehículos robados. Los funcionarios concurrieron hasta un domicilio ubicado en la intersección de las calles Santa Ana y Santa Loreto, donde ingresaron con la autorización voluntaria del propietario.

En el lugar, Carabineros verificó la presencia de cuatro vehículos y una grúa, todos con encargo vigente por distintos delitos de robo, procediendo a su incautación para las pericias correspondientes.

Durante el operativo fue detenido G.A.A.A., de 44 años, quien registra antecedentes policiales y actualmente cumple la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno por el delito de receptación de vehículo motorizado.

Por instrucción del Ministerio Público, el sitio del suceso quedó resguardado, los vehículos fueron aislados para la realización de las diligencias periciales y el imputado será puesto a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.

(Imagen: Carabineros)

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