Senador Huenchumilla apunta que la DC debe enfocarse en "detener esta caída del partido para no desaparecer"

El senador Francisco Huenchumilla, vicepresidente de la Democracia Cristiana (DC), comentó el momento que vive su partido y los roces que ha producido un eventual apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

“Hemos estado a la baja en los últimos años y tenemos que afrontarlo para ver de qué manera nosotros podemos detener esta caída del partido para no desaparecer, esa es la realidad”, comentó en entrevista con radio ADN.

El legislador cree que actualmente la DC debe apuntar a tener una bancada parlamentaria la cual permita iniciar “un proceso de recuperación, más allá digamos de tratar de tener un candidato presidencial propio”.

Sobre un posible apoyo a Jeannette Jara, Huenchumilla mencionó que “lo que andamos buscando es de qué manera nos posicionamos y con quién hacemos alianza para enfrentar esta elección que se viene y ese es el tema”, a la vez que apunta que será necesario ver el programa de la candidata.

“Yo creo que el comunismo es una etapa superada en la historia de la humanidad, porque hoy día una de las principales potencias del mundo es China que tiene un régimen político comunista y sin embargo, Chile, los empresarios y la derecha no dicen nada y todo el mundo comercia y hace negocios”, complementó.

Además, dejó en claro que la Democracia Cristiana requiere una coalición que le permita una lista parlamentaria. “Si Jeannette Jara tiene una coalición, por eso yo digo qué coalición tiene usted y si me dice mira está conmigo el Frente Amplio, está conmigo el Partido Socialista, el PPD, los Radicales, los Liberales, la pregunta es qué hago yo para no quedarme solo”.

Es así como el parlamentario menciona que “lo digo de otra manera tener una lista que me permita resolver el problema crítico que tengo de la baja, que si yo no tengo parlamentarios simplemente desaparezco”.

Respecto a una posible alianza con la derecha, Huenchumilla señala que “nosotros nunca hemos estado con la derecha en nuestra historia, salvo alguna vez cuando hubo la crisis de la de la Unidad Popular y por lo tanto no estamos con la derecha, no pensamos igual que la derecha, no tenemos una cultura igual que la derecha, estamos en otra”, agregando que “no me cabe estar en un partido que pudiera decir mira ahora voy a ir con la derecha, no tengo yo esa percepción doctrinal y ideológica”.

En la misma línea y frente al apoyo que han expresado algunos exmilitantes del partido a la candidata de oposición, Evelyn Matthei, señaló que “yo entré un partido diferente” y que “nunca pensé que destacados militantes iban a estar con la derecha”.

“Lamento mucho que connotadas personas con los cuales yo milité en un mismo partido... yo digo bueno en qué partido estoy, quienes son estos caballeros, porque se fueron, que es más fuerte el dinero, la economía o las personas, los desvalidos, los débiles”, agregó.

Finalmente, sobre la relación de la DC con el Partido Comunista, el senador señaló que “no somos anticomunistas, el discurso permanente de la derecha que siempre pide exámenes para ver tu calidad democrática. Pero si fuera por eso y acaso todos estos de la derecha que están en Chile Vamos no estuvieron con Pinochet y no siguen recordando a Pinochet, y todavía no están con Pinochet y todavía no superan esto, entonces de qué estamos hablando”.

