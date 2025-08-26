Senador García Ruminot negó que el régimen de Pinochet haya sido una dictadura: "Para mí es gobierno militar"

El senador José García Ruminot (Renovación Nacional) negó que el régimen de Augusto Pinochet haya sido una dictadura.

En conversación con radio Cooperativa, el parlamentario fue consultado sobre la dificultad de su sector para reconocer como dictadura los 17 años en que Augusto Pinochet estuvo al poder (1973-1990).

"Para mí (la denominación adecuada) es gobierno militar, no llegó (solo) porque los militares chilenos hayan sido golpistas. En el análisis, uno no puede dejar de tener a la vista por qué ocurrieron estos hechos", expuso.

El legislador sostuvo que la dificultad “tiene mucho que ver con el origen. Quienes vivimos la Unidad Popular sabemos lo que significó ese gobierno, sabemos cómo se sufrió. Había (también) un clamor de que se evitara una guerra civil”.

"Nosotros entendimos, en su minuto, que evitar la guerra civil significaba que las Fuerzas Armadas actuaran unidos y, de esa forma, evitaran una guerra que habría sido muy cruenta, que habría puesto en peligro la subsistencia misma de nuestro país", aseguró el senador de RN.

