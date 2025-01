Senador Galilea reprocha a Presidente Boric por sus últimas declaraciones sobre reforma de pensiones

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, afirmó que la postura del PC y las declaraciones del Presidente Boric no contribuyen a avanzar con celeridad en la búsqueda de acuerdos en torno a la reforma de pensiones. El compromiso es despachar el proyecto en enero, “sea de manera total o parcial”, precisó.

"De las cosas que se aprobaron en la Cámara de Diputados, estaba el tema de ir incrementando la PGU para ir acercándose al rango de $250 mil, pero tiene una progresión, va por tramos, y ahí el Gobierno tenía unos planteamientos que no afectan el fondo de la progresión, pero sí que modifican algunos aspectos que se habían aprobado en la Cámara, y que se va a analizar", dijo a T13 Radio.

Aunque hoy el Ejecutivo no presentaría las indicaciones, de todos modos Galilea reforzó que dentro de los compromisos que se adquirieron, será en el mes de enero donde se debería evacuar la reforma, sea de manera total o parcial.

"Los tiempos se nos vienen encima y por lo tanto, hay que empezar a tomar decisiones”, dijo el presidente de Renovación Nacional.

“Todos los que estamos trabajando en esto tenemos que hacer un genuino esfuerzo por llegar a un buen resultado", agregó Galilea, quien reconoció que "hay una sensación muy negativa”, marcadas por las declaraciones del Partido Comunista “que no fueron muy felices pidiendo que se retirara de hecho la reforma previsional, porque no los interpretaba".

"Esta reforma previsional va a tener enemigos por un lado y por otro lado, y por tanto, si uno se pone a escuchar a los que gritan por un lado por otro lado sin proponer cosas, estamos mal".

En ese sentido, reprochó al Presidente Boric por sus últimas declaraciones y emplazamientos sobre esta materia.

"Fueron negativas para el buen ambiente que uno requiere para trabajar esto. El tono fue casi gritoneado, con frases que no se hacían cargo de la actual conversación de los ministros con nosotros, fue sorpresiva y desconcertante para todos", afirmó el legislador de Chile Vamos, aunque reconoce que hubo un cambio tono.

"Reflexionó e hizo declaraciones en un tono normal, siendo proactivo, por lo tanto creo que reflexionó que lo del lunes no fue un buen paso. Hoy día están los ánimos más calmados de lo que estuvieron ayer, anteayer y la semana anterior", precisó.

Galilea afirmó que "lo que se pueda acordar debiera estar medianamente claro a más tardar la próxima semana, porque simplemente ya los tiempos no dan" y admitió que "hoy no hay ningún acuerdo. O sea, hay acuerdos en muchos temas, pero no está cerrada la totalidad del tema pensiones".

Agregó que “es una situación penosa desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, del Poder Ejecutivo y de todas las personas que se involucraron en esa operación. Se tienen que dar cuenta de la magnitud de esta falla”.

En relación a la proclamación de Evelyn Matthei como candidata presidencial de RN, aseguró que “es claramente la mejor opción para el partido (...) las candidaturas presidenciales no se improvisan ni se inventan mucho, son trayectorias, y creo que Evelyn Matthei, que además ha sido militante del partido, fue ya una vez candidata y el partido la apoyó, cumple con los requisitos para ser una muy buena representante y eventualmente una muy buena Presidenta de Chile el día de mañana”.

