Senador Galilea asegura que RN trabajará "lealmente" y "sin tomar palco" en el Gobierno de Kast

El respaldo incondicional que Renovación Nacional (RN) entregó a José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial se traduce ahora en un compromiso de colaboración activa con su futuro Gobierno. Así lo expresó el timonel del partido, senador Rodrigo Galilea, quien aseguró que RN trabajará “lealmente” y sin “tomar palco”.

En entrevista con radio Cooperativa, el parlamentario explicó que la decisión de apoyo unánime en instancias como la comisión política y el consejo general obliga a mantener coherencia tras el triunfo de Kast: “No tendría ninguna lógica decir: ‘Oye, apoyamos sin ninguna condición a José Antonio Kast en la segunda vuelta’, gana José Antonio Kast y después Renovación Nacional dijera: ‘Bueno, en realidad voy a tomar palco’. Eso no tiene ningún sentido político ni de cara a lo que los ciudadanos quieren”.

La ausencia de condiciones previas responde, según Galilea, al objetivo de aportar lo mejor para un buen Gobierno: “Así como en la segunda vuelta no pusimos ninguna condición a priori, tampoco acá ponemos condiciones a priori”, reiteró.

El dirigente destacó que la amplitud de la coalición -con Republicanos, RN, UDI, Nacional Libertarios, Demócratas, Amarillos y Social Cristianos- abre un camino nuevo que exige “buena fe, generosidad y lealtad”.

Respecto al rol institucional, afirmó que los principales partidos estarán en el comité político y en espacios de coordinación. Y cerró con una advertencia: gobernar solo con el núcleo duro de Republicanos y la UDI sería, a su juicio, “una mala tentación”.

