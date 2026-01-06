Senado aprueba reforma del sistema político que exige 0,5% del padrón para nuevos partidos: proyecto avanza a la Cámara

El Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto que promueve la gobernabilidad y la representatividad del sistema político.

La iniciativa busca fortalecer la representatividad de los partidos políticos a través de limitaciones en su formación y reformas a su financiamiento; incorporar mayores exigencias para las candidaturas independientes y reconocer legalmente a los Comités Parlamentarios.

Además, la norma establece que la constitución de partidos políticos requerirá el 0,5% del padrón electoral.

Las candidaturas presidenciales tendrán la exigencia del mismo número de firmas, es decir, el 0,5% del padrón electoral definitivo, debiendo además alcanzar el porcentaje en 8 regiones.

Asimismo, se propone que “de la totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o senador presentadas por los partidos políticos, los candidatos independientes no podrán superar el 50% del total respectivo”.

El proyecto señala que, como parte de la declaración de principios de los partidos políticos, se “deberá condenar el uso, propugnación o incitación a la violencia en cualquiera de sus formas como método de acción política”.

Y se precisa que “dentro de un plazo de 4 años contados desde la fecha en que se entregó la copia autorizada de escritura pública al Servicio Electoral, los ciudadanos que comparezcan como organizadores del partido no podrán inscribirse como candidatos a un cargo de elección popular por un partido político distinto al que pretendieron constituir”.

