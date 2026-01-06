Ministro Elizalde afirma que "no ha habido cambios en los flujos migratorios" tras operación de EE.UU. en Venezuela

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la situación migratoria en el país luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Tras la reunión del Comité de Coordinación Nacional de Fronteras, la autoridad aseguró que "no ha habido cambios en los flujos migratorios” y recalcó que “eso no obsta que nosotros tenemos una serie de diseños o planes de contingencia ante distintas hipótesis”.

En esta línea, el secretario de Estado señaló que “parte importante de los que migraron de Venezuela a Chile lo hicieron por situaciones económicas y eso hasta el momento no ha cambiado”.

Además, mencionó que “se estableció un diálogo bilateral que está siendo coordinado por la subsecretaría de las zonas exteriores del Gobierno de Chile y el viceministro de las relaciones exteriores del Gobierno de Perú”.

Finalmente, el titular del Interior afirmó que "no hay más gente tratando de salir, ni más gente tratando de entrar" al país.

