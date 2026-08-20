Senador Gahona se declara “tranquilo” tras diligencias de la PDI ante investigación por presuntas irregularidades en Junaeb

El senador Sergio Gahona (UDI) se refirió a las diligencias que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) en su oficina en el marco de una investigación por eventuales delitos de corrupción en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb.

El legislador aseguró estar tranquilo y señaló que, junto a su equipo legal, realizará todas las acciones necesarias para contribuir esclarecimiento de los hechos.

“Estoy tranquilo. He colaborado activamente en esta diligencia, porque soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad. Junto a mi equipo legal realizaremos todas las acciones destinadas al esclarecimiento de los hechos", expresó.

Gahona dijo confiar "que en la investigación quedará acreditado que no existe ninguna irregularidad en mis actuaciones como parlamentario”.

Durante la mañana de este jueves, la PDI allanó las oficinas de la Junaeb en la región Metropolitana y de los senadores Gahona y Miguel Ángel Calisto (Ind.) en el Congreso de Valparaíso.

El procedimiento se realizó tras una investigación interna, donde se detectaron pagos a la empresa Soser de Rancagua por más de $14 mil millones, entre 2021 y 2023, por onces que nunca fueron entregadas.

Se trata de una indagatoria por los delitos de fraude al fisco, delito de prevaricación, negociación incompatible, conflicto de intereses, a los que hoy se sumaron los de sobornos y cohecho, presuntamente cometidos por los parlamentarios.

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