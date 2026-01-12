Senador Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la Democracia Cristiana y llama a un recambio generacional

El senador Francisco Huenchumilla renunció la noche del domingo a la presidencia de la Democracia Cristiana para que las nuevas generaciones asuman la dirección partidaria, y llamó a redefinir la política de alianza con la centroizquierda.

"Creo que es la hora de un cambio profundo, de un golpe de timón y de un recambio generacional en la conducción partidaria. Es la hora de reorganizar y modernizar el partido desde la formación política a sus militantes, hasta establecer una sólida, disciplina y cumplimiento con lealtad de los acuerdos y objetivos comunes", señaló Huenchumilla en una carta a los militantes.

"Una nueva generación tiene que asumir la conducción partidaria y me atrevo a señalar que los ocho diputados tienen una palabra que decir al respecto, puesto que la política se hará fundamentalmente en las grandes decisiones en el parlamento y la estructura partidaria deberá dedicarse a trabajar directamente con todos los sectores sociales, a lo largo del territorio con presencia como la tuvimos en el pasado", añadió.

También dijo que tras la derrota de Jeannette Jara, se abre "un nuevo escenario, donde habrá que redefinir nuestra política de relaciones con la centroizquierda y los términos de nuestra oposición al gobierno de extrema derecha que asume en marzo".

